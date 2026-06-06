أكد الإعلامي أحمد موسى، نقلًا عن الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن سلاسل تجارية عالمية طلبت المشاركة في المنظومة الجديدة لصرف السلع بالبطاقة التموينية عبر فروعها.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن المنظومة الجديدة تتيح للمواطن استخدام قيمة الدعم وفقًا لاحتياجات أسرته، فإذا كان لا يحتاج العيش يمكنه شراء فراخ أو جبنة أو أي سلع أخرى، وهذا يحدث لأول مرة.

وأشار الإعلامي إلى أن المواطن الذي لا يحتاج الـ150 رغيفًا شهريًا يمكنه أخذ الجزء الذي يحتاجه، والجزء المتبقي يُضاف لرصيده لشراء سلع أخرى، بدلًا من إهداره كما كان يحدث سابقًا.

وتابع أن "القانون الجديد يتيح لرئيس مجلس الوزراء تحديد سعر أقصى لرغيف العيش وزن 70 جرامًا لا يُسمح بتجاوزه، سواء عيش بلدي أو سياحي، وذلك عند تطبيق المنظومة".

وشدد أحمد موسى على أن الدولة تتجه لتطبيق نظام شرائح لأول مرة، حيث تُصنف الأسر وفقًا لدرجة احتياجها، وتحصل الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا على أعلى قيمة دعم.

وأكد الإعلامي أن البيانات متاحة لدى وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي (تكافل وكرامة)، والدولة ليس لديها نية لتخفيض قيمة الدعم، بل قد ترتفع القيمة الفعلية وفقًا لاختيارات الأسرة واحتياجاتها.