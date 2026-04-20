إعلان

متزوج من 4 أشهر.. عريس ينهي حياته داخل شقته في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:20 م 20/04/2026

جرى نقل الجثمان إلى المستشفى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، على جثمان عامل باليومية داخل مسكنه بالمنطقة 34، في واقعة مؤثرة كشفت التحريات الأولية ارتباطها بضائقة مالية كان يمر بها المتوفى.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على شاب متوفى داخل شقته بدائرة مدينة السادات، وبالانتقال والفحص تبين أنه أنهى حياته أمام باب غرفة النوم، حيث عُثر عليه في مكان الواقعة.

ظروف صعبة

كشفت التحريات أن المتوفى يُدعى "محمد.خ.إ.س" 28 عامًا، مقيم في المنطقة 34 بمدينة السادات، وكان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تعثره في سداد قرض من إحدى الجهات التمويلية، إلى جانب مشكلات مادية متراكمة، خاصة وأنه متزوج منذ نحو 4 أشهر فقط.

الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، تحت تصرف الطب الشرعي، مع تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

تحريات مستمرة

تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة وسماع أقوال المحيطين بالمتوفى، للتأكد من كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث.
وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية مدينة السادات حادث انتحار ضائقة مالية

أحدث الموضوعات

زووم

حوادث وقضايا

أخبار المحافظات

زووم

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

