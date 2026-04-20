إعلان

مخلوطة بمادة الفورمالين السامة.. ضبط 2 طن ألبان فاسدة في المنيا

كتب : جمال محمد

12:32 م 20/04/2026 تعديل في 12:32 م
  • عرض 3 صورة
    ألبان فاسدة
    ألبان فاسدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الحملات الرقابية بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الاثنين، من ضبط كميات كبيرة من الألبان الفاسدة والمضاف لها مادة الفورمالين .

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 2 طن من الألبان الفاسدة محملة على مركبتي “تروسيكل”، وتبين بعد الفحص إضافة مادة “الفورمالين” السامة إليها بغرض حفظها، وتم إعدام الكمية بالكامل فورًا بمعرفة لجنة مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما تمكنت الحملة من تحرير 15 محضر إشغال طريق لتيسير حركة المواطنين والمركبات، ورصد 14 منشأة تدار بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إلى جانب ضبط وإعدام 30 لترًا من زيوت الطعام الفاسدة بأحد المطاعم قبل استخدامها، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الصحة العامة وإعادة الانضباط بالشوارع.

من جانبه شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفين والمتلاعبين بالسلع الأساسية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون بكل حزم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا ألبان فاسدة الفورمالين حملات تموينية

أحدث الموضوعات

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يساندان منة شلبي في جنازة والدها
أول رد من زراعة الإسكندرية على انتشار النمل الأبيض: عمره قصير وأضراره محدودة
أخبار المحافظات

شئون عربية و دولية

نصائح طبية

رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

