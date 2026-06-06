أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 7 يونيو 2026 حتى الخميس 11 يونيو 2026، مشيرة إلى انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد يوم الأحد، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات، على أن تعاود الارتفاع التدريجي خلال باقي الأيام.

وأكدت الهيئة أن الطقس يسود خلال الفترة المذكورة، حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل ليلًا، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس، إلى جانب نشاط للرياح على فترات متقطعة، وفرص لتكوّن شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة خلال 5 أيام:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الأحد: العظمى 35 – الصغرى 22

الإثنين: العظمى 36 – الصغرى 24

الثلاثاء: العظمى 37 – الصغرى 24

الأربعاء: العظمى 37 – الصغرى 24

الخميس: العظمى 36 – الصغرى 24

السواحل الشمالية:

الأحد: العظمى 28 – الصغرى 20

الإثنين: العظمى 29 – الصغرى 21

الثلاثاء: العظمى 30 – الصغرى 21

الأربعاء: العظمى 28 – الصغرى 20

الخميس: العظمى 28 – الصغرى 21

شمال الصعيد:

الأحد: العظمى 37 – الصغرى 22

الإثنين: العظمى 40 – الصغرى 25

الثلاثاء: العظمى 42 – الصغرى 26

الأربعاء: العظمى 38 – الصغرى 25

الخميس: العظمى 37 – الصغرى 25

جنوب الصعيد:

الأحد: العظمى 41 – الصغرى 27

الإثنين: العظمى 42 – الصغرى 27

الثلاثاء: العظمى 43 – الصغرى 30

الأربعاء: العظمى 44 – الصغرى 30

الخميس: العظمى 43 – الصغرى 30

وأشارت الهيئة إلى ضرورة توخي الحذر خلال فترات الشبورة المائية صباحًا، واتباع التعليمات المرورية، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة.