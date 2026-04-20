بدأت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، تنفيذ حملات مكثفة لفصل التيار الكهربائي عن عدد من المباني المخالفة التي لم تستكمل إجراءات التصالح، وذلك في إطار تطبيق القانون والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء.

تنفيذ القرار

جاءت الحملات بناءً على توجيهات هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا، وبإشراف نواب رئيس المدينة، حيث جرى فصل التيار الكهربائي عن عدد من العقارات بقرى طه شبرا، وإبنهس، وميت برة، لعدم استكمال ملفات التصالح الخاصة بها.

وشهدت الحملات مشاركة مسؤولي الوحدات المحلية، إلى جانب فرق الكهرباء، حيث جرى استخدام معدات فنية لفصل التيار عن المخالفين، مع المرور الميداني على المنازل المستهدفة.

قرى مستهدفة

امتدت الحملات إلى عدة مناطق، شملت قرية طه شبرا بحضور أميمة عيد نائب رئيس المركز لشؤون القرى، وقرى الوحدة المحلية بإبنهس، إلى جانب قرية ميت برة، ضمن خطة شاملة لمتابعة موقف ملفات التصالح واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.

الأساس القانوني

يستند هذا الإجراء إلى قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي يلزم المخالفين بتقديم طلبات التصالح واستكمال مستنداتهم وسداد الرسوم المقررة خلال المدد المحددة، وفي حال عدم الالتزام يحق للجهات المختصة اتخاذ إجراءات رادعة، من بينها فصل المرافق، وعلى رأسها الكهرباء.

كما يأتي ذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء وتعليمات المحافظين، التي شددت على عدم التهاون مع غير الجادين في التصالح، وضرورة ربط استمرارية المرافق باستكمال الإجراءات القانونية.

هدف الحملات

تستهدف هذه الإجراءات تحقيق الانضباط في ملف مخالفات البناء، ومنع استمرار الاستفادة من المرافق العامة دون سند قانوني، إلى جانب دفع المواطنين نحو سرعة استكمال إجراءات التصالح لتقنين أوضاعهم.

متابعة مستمرة

أكدت رئاسة مركز ومدينة قويسنا استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ إجراءات تصاعدية ضد المخالفين، لضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على حقوق الدولة.