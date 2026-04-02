"العربيات ادمرت".. إصابة شخصين في تصادم بين سيارتي "ثلاجة" بالأقصر (صور)
كتب : محمد محروس
أُصيب شخصان في حادث تصادم بين سيارتي نقل "ثلاجة"، اليوم الخميس، على طريق المدامود شمال محافظة الأقصر.
تحرك أمني سريع
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل "ثلاجة" على طريق المدامود. وعلى الفور، تحركت قوة أمنية ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمعاينته.
نقل المصابين وتسيير الحركة
وبالفحص، تبيّن أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، حيث قدّمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث، قبل نقلهما على وجه السرعة إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لتلقي العلاج اللازم.
كما عملت الأجهزة المعنية على رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، لمنع حدوث أي تكدسات.