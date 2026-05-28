القاهرة (أ ش أ)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني السافر الذي استهدف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، فجر اليوم الخميس، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر بتاريخ 11 مارس 2026.

وشدد أبوالغيط، على أن الأعمال العدوانية الإيرانية المتكررة التي تستهدف دولة الكويت تشكل تقويضاً واضحاً لجهود خفض التصعيد في المنطقة، محملا إيران المسؤولية الكاملة عن تبعات أفعالها غير المشروعة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبوالغيط جدد التأكيد على التضامن الكامل مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقا للقانون الدولي، ومذكرا بأن أمن دولة الكويت من الأمن القومي العربي.