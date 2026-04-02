شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مراسم توقيع عقد اتفاق بين محافظة الإسكندرية والهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية، لتنفيذ مشروع "الهوية البصرية" للإسكندرية.

تفاصيل بروتوكول التعاون

وتضمن البروتوكول تنفيذ المؤسسات الصحفية القومية للهوية البصرية للمحافظة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول لتسوية كافة التشابكات المالية بين محافظة الإسكندرية والهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية.

وقع البروتوكول إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بحضور كل من الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير الأخبار، ورؤساء تحرير ومجالس إدارة مؤسسات الأهرام والجمهورية.

تغيير واجهات المنشآت التجارية بالإسكندرية

وأوضح المحافظ أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم اعتماد الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية ضمن الجهات والشركات المعتمدة في تنفيذ كافة أعمال الهوية البصرية.

وأوضح أن الهوية البصرية تشمل تصميم وتنفيذ اللافتات وواجهات المحلات العامة، والمكاتب الإدارية، والعيادات الطبية، والصيدليات، وكافة المنشآت؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك والنماذج والأدلة المعتمدة من المحافظة بما يتفق مع الهوية البصرية للثغر.

رؤية مصر 2030

وأكد عطية، أن هذا الاعتماد يأتي في ضوء الاستفادة من الإمكانات الضخمة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية من أفضل المطابع ذات التقنية الفنية والورش الحديثة في مجال الطباعة والنشر والإعلان.

وأشار إلى أن التنسيق الكامل مع الهيئة وتابعيها يضمن التنفيذ الأمثل لدليل الهوية البصرية، ويحقق الرؤية الحضارية التي تليق بمكانة الإسكندرية وفقاً لـ "رؤية مصر 2030".

وشدد المهندس أيمن عطية على أن هذا الاتفاق يهدف بالأساس إلى توحيد النسق العام للمحافظة ومنع العشوائية في لافتات المحال والمنشآت، بما يحقق الانضباط البصري المنشود ويعيد للمدينة مظهرها الجمالي الموحد.

مطابع وورش المؤسسات القومية

ومن جانبه، أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة والمؤسسات القومية ستعمل من خلال ورشها ومطابعها المتطورة على تنفيذ كافة بنود الهوية البصرية للمنشآت التجارية والطبية والإدارية بالإسكندرية بأعلى جودة فنية، وبما يضمن الالتزام التام بالمعايير والنسق الحضاري الذي وضعته المحافظة.