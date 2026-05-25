تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية حلوان"، والمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية رقم 4347 لسنة 2026 جنايات حلوان، إلى الفترة من عام 2025 وحتى 25 أكتوبر 2025، حيث أسندت جهات التحقيق للمتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، وإثارة الرعب بين المواطنين، والإضرار بالمؤسسات العامة والخاصة، وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

كما نسبت التحقيقات للمتهمين من الثاني حتى الأخير تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها، فيما وُجهت لهم جميعًا اتهامات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، إلى جانب تبادل التكليفات بين عناصر التنظيم.

