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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

11:31 ص 06/06/2026

أسعار الحديد والأسمنت

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انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 6-6-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37800 جنيهًا، بتراجع 491.56 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39573.96 جنيه، بتراجع 249.75 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4050 جنيهًا، بتراجع 10.91 جنيه.

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أسعار الحديد حديد عز أسعار الأسمنت

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