مؤرخ بريطاني: ترامب لم يجد حلاً للخليج والحماقة انتصرت في إيران

رأى المؤرخ البريطاني السير نيال فيرغسون أن الحرب الدائرة في إيران، والتي قال إنها لم تنته بشكل كامل، تقدم دليلاً على أن الحماقة هي التي تتغلب في نهاية المطاف، منتقداً أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع الأزمة.

انتقادات لترامب وسياسته في الخليج

وفي مقال نشرته صحيفة التايمز، قال فيرغسون إن ترامب لم يقترب من التوصل إلى حل للأوضاع في منطقة الخليج، معرباً عن دهشته من احتمال انخراط الرئيس الأمريكي في صراع طويل الأمد قد يتحول إلى حرب لا نهاية لها، خصوصاً في الشرق الأوسط.

وأضاف أن عدداً من القادة الأوروبيين وبعض قادة دول الخليج وصفوا سلوك ترامب بأنه غير مسبوق من حيث التهور.

وأشار فيرغسون إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر قدما للرئيس الأمريكي، خلال الفترة بين الثاني والخامس من أبريل الماضي، خطة لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة.

وأوضح أن الخطة كانت تتضمن نشر آلاف العناصر من القوات الخاصة ومشاة البحرية داخل الأراضي الإيرانية، إضافة إلى تنفيذ عملية اقتحام للمضيق بواسطة مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية.

ولفت إلى أن ترامب قرر في نهاية المطاف عدم المضي في تنفيذ هذه الخطة وعدم إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة.

