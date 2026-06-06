جولة ميدانية لمحافظ سوهاج للاطمئنان على انتظام الامتحانات الإعدادية والدبلومات

تصوير- إسلام فاروق:

رصدت عدسة "مصراوي" تواجد عدد من أولياء الأمور أمام مدرسة محمد كريم بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، أثناء انتظارهم خروج أبنائهم من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة داخل اللجان، لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والهدوء.

وأظهرت الصور حالة من الترقب والاهتمام بين أولياء الأمور خارج أسوار المدرسة، بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحانات داخل اللجان.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة متابعة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية، للتأكد من انتظام العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.