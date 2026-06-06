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الشهادة الإعدادية.. تداول صور منسوبة لامتحاني اللغة العربية والجبر

كتب : أحمد الجندي

10:46 ص 06/06/2026

أولياء الأمور أمام اللجان في امتحان اللغة العربية

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شهدت جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام"، اليوم السبت، تداول صور قيل إنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية داخل اللجان بمحافظات القليوبية وكفر الشيخ وسوهاج وقنا، بالإضافة إلى صور يُزعم أنها لأسئلة امتحان الجبر بمحافظة الشرقية.

جاء تداول الصور بعد مرور جزء من الوقت من توزيع أوراق الأسئلة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، ما دفع غرف العمليات إلى متابعة الأمر والتحقق من مدى صحة المحتوى المتداول.

من جانبها، بدأت غرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية في المحافظات المذكورة فحص الصور المتداولة ومراجعتها للتأكد من مطابقتها للامتحانات التي يؤديها الطلاب داخل اللجان.

وتواصل غرف العمليات متابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة لرصد أي مخالفات أو محاولات للإخلال بالعملية الامتحانية، بما يضمن الحفاظ على الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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