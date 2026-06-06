ترامب: حسم الأمور مع إيران سيكون قويا للغاية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة متقدمة في التعامل مع الملف الإيراني، مشيراً إلى أن حسم هذا الملف سيتم بصورة قوية للغاية مهما كان المسار الذي سيُتبع لتحقيق ذلك.

وقال ترامب إن بلاده كانت مضطرة إلى تحييد ما وصفه بسلاح نووي ذي قدرات عالية، مؤكداً أنها لم تكن لتسمح بظهور دولة تمتلك حضوراً نووياً هائلاً.

وأضاف أن واشنطن انتهت إلى حد كبير من معالجة ملف إيران بطريقة أو بأخرى، مشيراً إلى أن الأمور تتجه نحو إنهاء هذا الملف خلال فترة قصيرة جداً.

اتفاق أو مسار أكثر صعوبة

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الحسم قد يتم من خلال اتفاق مكتوب، أو عبر مسار آخر وصفه بأنه أكثر صعوبة.

وأضاف أن هذا المسار الأكثر صعوبة قد يكون في الواقع الطريق الأسهل للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وأشار ترامب إلى أن إيران لا تمتلك حالياً قوات بحرية، قائلاً إن 159 سفينة إيرانية أُغرقت في قاع البحر خلال أربعة أيام.

كما وصف الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران بأنه غير مسبوق، مؤكداً أن العالم لم يشهد مثيلاً له من قبل.

وشدد على أن حسم الأمور مع إيران سيتم بصورة قوية للغاية، سواء عبر التوصل إلى اتفاق أو من خلال خيار آخر.