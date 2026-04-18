إعلان

مصرع طفل حرقًا داخل عشة بأرض زراعية في مركز بدر بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:11 م 18/04/2026

جثة طفل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، إثر نشوب حريق داخل عشة بأرض زراعية بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

تحرك أمني وإسعاف الحالة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بنشوب حريق داخل عشة بقرية أم صابر ووجود حالة وفاة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وفاة طفل يبلغ 5 سنوات

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق اندلع داخل العشة، ما أدى إلى احتجاز الطفل بداخلها وعدم قدرته على الهرب. وتبين وفاة الطفل "أحمد. م. ج"، البالغ من العمر 5 سنوات، والمقيم بمركز بدر.

نقل الجثمان والتحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق عشة مصرع طفل البحيرة مركز بدر قرية أم صابر مستشفى بدر المركزي النيابة العامة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

