بعد أزمة البث المباشر.. إخلاء سبيل صاحب "كشك القصاصين" بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

07:54 م 18/04/2026

قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية إخلاء سبيل المواطن رجب الصغير، صاحب الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«كشك القصاصين»، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات في واقعة إقدامه على إشعال النيران في الكشك الخاص به وبث الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى قيام المتهم بإضرام النيران في الكشك الذي يعد مصدر رزقه، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد بثها بشكل مباشر، ما دفع الجهات المختصة لفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث.

أقوال المتهم أمام جهات التحقيق

وخلال التحقيقات، أوضح رجب الصغير أن ما قام به جاء نتيجة ضغوط ومعاناة مرتبطة بإجراءات ترخيص الكشك، مؤكدًا أنه لم يجد حلاً لمشكلته سوى هذا التصرف الذي وصفه بأنه ناتج عن ظروف صعبة.

تعاطف واسع على مواقع التواصل

وشهدت الواقعة حالة من التفاعل والتعاطف بين أهالي مدينة القصاصين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن دعمهم لصاحب الواقعة، مطالبين بمراعاة الأبعاد الإنسانية في مثل هذه الحالات.

فيديو قد يعجبك



"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
5 عادات خاطئة ترفع مقاومة الأنسولين في الجسم صباحا
النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة
بعد ثبوت اضطرابه النفسي.. حفظ التحقيقات في قضية "مذبحة كرموز" بالإسكندرية
"كان بيودع من الأتوبيس".. الزمالك يتقدم بشكوى ضد ياسمين عز لهذا السبب
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟