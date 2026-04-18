قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية إخلاء سبيل المواطن رجب الصغير، صاحب الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«كشك القصاصين»، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات في واقعة إقدامه على إشعال النيران في الكشك الخاص به وبث الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى قيام المتهم بإضرام النيران في الكشك الذي يعد مصدر رزقه، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد بثها بشكل مباشر، ما دفع الجهات المختصة لفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث.

أقوال المتهم أمام جهات التحقيق

وخلال التحقيقات، أوضح رجب الصغير أن ما قام به جاء نتيجة ضغوط ومعاناة مرتبطة بإجراءات ترخيص الكشك، مؤكدًا أنه لم يجد حلاً لمشكلته سوى هذا التصرف الذي وصفه بأنه ناتج عن ظروف صعبة.

تعاطف واسع على مواقع التواصل

وشهدت الواقعة حالة من التفاعل والتعاطف بين أهالي مدينة القصاصين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن دعمهم لصاحب الواقعة، مطالبين بمراعاة الأبعاد الإنسانية في مثل هذه الحالات.