إعلان

جلب حشيش من الخارج.. المؤبد لشاب أمريكي في قضية مخدرات

كتب : صابر المحلاوي

08:00 م 18/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم "جيرمي" بالسجن المؤبد، لاتهامه بجلب جوهر الحشيش المخدر إلى داخل البلاد عبر مطار القاهرة الدولي بدائرة قسم شرطة النزهة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم، وهو أمريكي الجنسية ومدير بشركة دعاية وإعلان ومقيم بإسبانيا، اشترك مع متهم ثانٍ هارب في جلب المواد المخدرة إلى مصر دون ترخيص من الجهات المختصة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني أمد الأول بالمخدرات بقصد تهريبها وتوزيعها داخل البلاد، بناءً على اتفاق مسبق بينهما.

وشهد مأمور جمارك بمطار القاهرة أنه اشتبه في حقائب المتهم أثناء مرورها على جهاز الفحص بالأشعة، وبالتفتيش تم العثور على مواد مخدرة مخبأة داخل وسائد.

كما أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المتهم كان يعتزم الاتجار في المواد المخدرة داخل البلاد، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات تحتوي على جوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السجن المؤبد الاتجار في المخدرات النيابة العامة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

