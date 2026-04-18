قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم "جيرمي" بالسجن المؤبد، لاتهامه بجلب جوهر الحشيش المخدر إلى داخل البلاد عبر مطار القاهرة الدولي بدائرة قسم شرطة النزهة.

المؤبد لشاب أمريكي في قضية مخدرات

وكشف أمر الإحالة أن المتهم، وهو أمريكي الجنسية ومدير بشركة دعاية وإعلان ومقيم بإسبانيا، اشترك مع متهم ثانٍ هارب في جلب المواد المخدرة إلى مصر دون ترخيص من الجهات المختصة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني أمد الأول بالمخدرات بقصد تهريبها وتوزيعها داخل البلاد، بناءً على اتفاق مسبق بينهما.

وشهد مأمور جمارك بمطار القاهرة أنه اشتبه في حقائب المتهم أثناء مرورها على جهاز الفحص بالأشعة، وبالتفتيش تم العثور على مواد مخدرة مخبأة داخل وسائد.

كما أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المتهم كان يعتزم الاتجار في المواد المخدرة داخل البلاد، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات تحتوي على جوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات.

اقرأ أيضا:

