وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، بالتصدي الفوري لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية زاوية الكرادسة على الطريق الدائري "أمام أحد مطاعم المشويات" مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والمتقاعسين عن أداء مهام العمل المكلفين بها.

وجرى تشكيل حملة من الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة الفيوم، ومديرية الزراعة، وتم إزالة التعدي بحضور الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، و خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، كما أصدر المحافظ قرارا باستبعاد مدير الجمعية الزراعية الواقع فى نطاقها التعدى وإحالته للشئون القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي.

وأكد محافظ الفيوم، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على حقوق الأجيال القادمة. مشيراً أن التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة وقوات إنفاذ القانون مستمر على مدار الساعة، ولن نكتفي بالإزالة فقط، بل يتم التعامل بكل حزم مع المتسببين في هذه المخالفات، أو المتقاعسين عن أداء مهام العمل المكلفين بها.

وكشف غنيم، أن غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، برئاسة المحاسب حسين أبو المجد وكذلك منظومة المتغيرات المكانية، تعملان بتناغم تام لرصد أي محاولات بناء مخالف في المهد، مشدداً على رؤساء المراكز والقرى بالمرور الميداني اليومي لرصد المخالفات في المهد، والاستجابة الفورية لبلاغات وشكاوى المواطنين، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في حماية ثروتها الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التعديات.