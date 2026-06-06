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الرئيس اللبناني: استهداف دورية للجيش اللبناني انتهاك للسيادة

كتب : وكالات

11:59 ص 06/06/2026

الرئيس اللبناني جوزيف عون

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أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي دورية تابعة للجيش اللبناني، مؤكدًا أن الحادث يشكل انتهاكًا للسيادة اللبنانية في وقت تبذل فيه جهود دبلوماسية لوقف الاعتداءات.

وقال عون إن استهداف دورية للجيش اللبناني من قبل إسرائيل يمثل انتهاكًا للسيادة، رغم المساعي الجارية ضمن مفاوضات واشنطن الهادفة إلى وضع حد للاعتداءات.

دعوة لتحرك دولي

ودعا الرئيس اللبناني المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية.

كما شدد على ضرورة ضمان احترام القوانين الدولية ووضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها لبنان.

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جوزيف عون الجيش اللبناني السيادة إسرائيل واشنطن

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