أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم، أداء امتحان مادة الجبر والإحصاء، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وسط أجواء من الهدوء والانضباط داخل اللجان الامتحانية.

وشهدت اللجان انتظامًا ملحوظًا منذ بدء الامتحان وحتى نهايته، في ظل إجراءات تنظيمية وتأمينية تهدف إلى ضمان سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية، لرصد أي ملاحظات والتأكد من انتظام اللجان وعدم وجود معوقات قد تؤثر على أداء الطلاب.

وأكدت المديرية، استمرار تطبيق الضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى المحافظة.