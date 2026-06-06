راغب علامة يحسم جدل "الابنة السرية" وحقيقة تبرؤه من ابنه لؤي

كشف النجم اللبناني راغب علامة، حقيقة الشائعات المتداولة بشأن ظهور "ابنة سرية" له بالإضافة إلى حقيقة تبرأته من نجله "لؤي" مؤكدا أنها حملات ممنهجة تستهدف نجله وعمله في عالم عروض الأزياء والإعلانات.

حقيقة وجود ابنة سرية لـ راغب علامة

وقال راغب علامة، ببرنامج "منا وفينا" حول رده على حقيقة "الابنة السرية" له: "ما عندي بنت أكيد من الأساس، وعندي أدلة وكانت قصة ما أفضل ذكرها، ولو عندي بنت لأقاتل الكرة الأرضية عشان أجيبها، وعملت فحص الحمض النووي (DNA) ، ومشي الحال، وجاءت النتيجة سلبية لتثبت زيف تلك الادعاءات".

وتابع: "كنت أتمنى لو كان لدي ابنة بالفعل.. ولو كانت القضية صحيحة لما ترددت لحظة في الاعتراف بها والدفاع عنها.. فأنا أب حنون للغاية ولا يمكن أن أتخلى عن أولادي".

وعن سبب صمته الطويل، أشار إلى أن الأزمة قديمة وفضل عدم الخوض فيها سابقا، مشددا على أن ضميره مرتاح أمام الله والحقيقة واضحة لديه وضوح الشمس.

حقيقة تبرؤ راغب علامة من ابنه لؤي

وتطرق علامة إلى الشائعات الغريبة التي طالت نجله "لؤي" في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد انتشار مقطع فيديو مفبرك يزعم تبرؤ النجم اللبناني من ابنه، قائلا: "الحملة على لؤي ضدي أنا⁣، والإساءة بحق ابني توجعني أكثر من الإساءة لشخصي، لكن لؤي أقوى وأذكى بكثير من أن يتأثر بهذه الحملات أو يرد عليها".

وتابع: "هذه الحملات خلفها أشخاص جبناء وممتلئون بالحقد.. تخيل أن هناك من يقضي وقتا طويلا لتركيب مقطع فيديو بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمجرد الأذى! لكنهم لن يحققوا هدفهم.. لؤي أنقى وأرفع من أن يطاله أحد أو يجره إلى هذا المستنقع، وما نُشر كذب واضح".

ووجه راغب علامة رسالة دعم قوية لنجليه "خالد ولؤي"، معربا عن فخره الشديد بما يحققانه من نجاحات في حياتهما المهنية، ومؤكدا ثقته المطلقة في رجاحة عقليهما وقدرتهما على تجاوز الشائعات والمضي قدما نحو المستقبل دون الالتفات للمتربصين.