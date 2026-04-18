في أول اجتماع لـ"نزاهة الأبحاث" .. جامعة الإسكندرية تبحث ضبط منظومة النشر العلمي - صور

كتب : محمد عامر

12:09 م 18/04/2026
    جانب اخر من الاجتماع
    جانب من الاجتماع
    نائب رئيس جامعة الإسكندرية يؤكد مكافحة الانتحال العلمي
    لجنة لفحص الشكاوى وسحب الأبحاث

ترأس الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الاجتماع الأول لمكتب نزاهة الأبحاث العلمية، في خطوة تستهدف الجامعة من خلالها ضبط منظومة النشر الدولي وترسيخ قواعد الأمانة العلمية والشفافية بين الباحثين.

مكافحة الانتحال العلمي وسرقات الأبحاث

ناقش الاجتماع آليات تفعيل سياسات النزاهة، وعلى رأسها مكافحة "الانتحال العلمي" وضمان التزام الباحثين وطلاب الدراسات العليا بأخلاقيات البحث، كما تقرر إطلاق برامج تدريبية لتعريف الباحثين بأحدث الممارسات الدولية لتجنب الوقوع في أخطاء مهنية قد تضر بمستقبلهم الأكاديمي.

لجنة لفحص الشكاوى وسحب الأبحاث

وفتح المكتب ملف التحديات المرتبطة بسحب بعض الأبحاث المنشورة في دوريات عالمية، حيث تم استعراض سبل التعامل مع هذه الحالات وفقاً للمعايير الأكاديمية الصارمة، وأكد المكتب اختصاصه بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات العلمية والتنسيق مع الجهات الإدارية لضمان جودة الأبحاث الصادرة عن الجامعة.

خطة طوارئ وتوعية شاملة

وفي نهاية الاجتماع، تم الاستقرار على خطة عمل تنفيذية للمرحلة المقبلة، تتضمن بناء نظام متكامل (داتابيز) لرصد وتوثيق المخالفات، وإطلاق حملات توعوية داخل الكليات، لضمان بناء بيئة بحثية قائمة على المسؤولية، بما يحافظ على سمعة جامعة الإسكندرية في المحافل الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحث العلمي الانتحال العلمي جامعة الإسكندرية أخلاقيات البحث هشام سعيد الدراسات العليا النزاهة العلمية سحب الأبحاث

