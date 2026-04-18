السر الذي لم يُحك.. "جبانة الفدان" شاهد الرعب في قلوب جنود نابليون بأسيوط

ترأس الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الاجتماع الأول لمكتب نزاهة الأبحاث العلمية، في خطوة تستهدف الجامعة من خلالها ضبط منظومة النشر الدولي وترسيخ قواعد الأمانة العلمية والشفافية بين الباحثين.

مكافحة الانتحال العلمي وسرقات الأبحاث

ناقش الاجتماع آليات تفعيل سياسات النزاهة، وعلى رأسها مكافحة "الانتحال العلمي" وضمان التزام الباحثين وطلاب الدراسات العليا بأخلاقيات البحث، كما تقرر إطلاق برامج تدريبية لتعريف الباحثين بأحدث الممارسات الدولية لتجنب الوقوع في أخطاء مهنية قد تضر بمستقبلهم الأكاديمي.

لجنة لفحص الشكاوى وسحب الأبحاث

وفتح المكتب ملف التحديات المرتبطة بسحب بعض الأبحاث المنشورة في دوريات عالمية، حيث تم استعراض سبل التعامل مع هذه الحالات وفقاً للمعايير الأكاديمية الصارمة، وأكد المكتب اختصاصه بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات العلمية والتنسيق مع الجهات الإدارية لضمان جودة الأبحاث الصادرة عن الجامعة.

خطة طوارئ وتوعية شاملة

وفي نهاية الاجتماع، تم الاستقرار على خطة عمل تنفيذية للمرحلة المقبلة، تتضمن بناء نظام متكامل (داتابيز) لرصد وتوثيق المخالفات، وإطلاق حملات توعوية داخل الكليات، لضمان بناء بيئة بحثية قائمة على المسؤولية، بما يحافظ على سمعة جامعة الإسكندرية في المحافل الدولية.