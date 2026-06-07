تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم، الدعوى المقامة من الحكم الدولي محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو، والتي يطالب فيها بتعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به.

تفاصيل قضية سب وقذف الحكم محمود البنا

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام الحكم محمود البنا لميدو بارتكاب وقائع سب وقذف عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة بين الأهلي وبيراميدز، اعتبرها الحكم إساءة لسمعته.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد ألغت عقوبة الحبس لمدة شهر بحق ميدو، والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه في القضية ذاتها.