إعلان

تعويض بـ10 ملايين جنيه ضد ميدو في قضية الحكم محمود البنا

كتب : صابر المحلاوي

01:00 ص 07/06/2026

احمد حسام ميدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم، الدعوى المقامة من الحكم الدولي محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو، والتي يطالب فيها بتعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به.

تفاصيل قضية سب وقذف الحكم محمود البنا

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام الحكم محمود البنا لميدو بارتكاب وقائع سب وقذف عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة بين الأهلي وبيراميدز، اعتبرها الحكم إساءة لسمعته.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد ألغت عقوبة الحبس لمدة شهر بحق ميدو، والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه في القضية ذاتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميدو محمود البنا المحكمة الاقتصادية سب وقذف تعويض مدني قضايا رياضية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أديب عن قضية نخنوخ: تفتيش منزله وبيان النيابة كشفا أبعادًا أكبر مما كنا
أخبار مصر

أديب عن قضية نخنوخ: تفتيش منزله وبيان النيابة كشفا أبعادًا أكبر مما كنا
شاهدها بالمجان.. موعد مباراة مصر والبرازيل والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

شاهدها بالمجان.. موعد مباراة مصر والبرازيل والقناة الناقلة
شريهان: لو نطق الحجر والسلالم والرخام هيحكي عن ذكرياتي بماسبيرو
زووم

شريهان: لو نطق الحجر والسلالم والرخام هيحكي عن ذكرياتي بماسبيرو
قبل انطلاق المونديال.. سلطات أميركية تحتجز نجم منتخب العراق
رياضة عربية وعالمية

قبل انطلاق المونديال.. سلطات أميركية تحتجز نجم منتخب العراق
"فينيسيوس يقود الهجوم".. تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة مصر وديا
رياضة محلية

"فينيسيوس يقود الهجوم".. تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة مصر وديا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد البرازيل (1-1)