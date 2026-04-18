إعلان

إنقاذ طفلة بعد جراحة دقيقة فى الجمجمة استمرت 4 ساعات

كتب : أحمد الباهي

12:05 م 18/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    4 ساعات عمل داخل غرفة العمليات
  • عرض 5 صورة
    نجاح عملية ينقذ طفلة في مستشفى قويسنا
  • عرض 5 صورة
    أثناء إجراء العملية
  • عرض 5 صورة
    آثار الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق طبي بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، عقب تعرضها لحادث أدى إلى إصابات بالغة في الرأس والعين، في تدخل طبي دقيق استمر لساعات طويلة.

تفاصيل الحالة

استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى الطفلة في حالة غير مستقرة، وعلى الفور أجرى الفريق الطبي الفحوصات والأشعة اللازمة، والتي كشفت عن وجود كسور متفرقة بعظام الجمجمة، إلى جانب كسور بعظام العين اليسرى، بالإضافة إلى كسر منخسف بالجمجمة استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

تدخل جراحي دقيق

بدأ الفريق الطبي التعامل مع الحالة فور استقرارها نسبيًا، حيث أجرى جراحة دقيقة استغرقت أكثر من 4 ساعات متواصلة، تضمنت رفع الكسر المنخسف بعظام الجمجمة، وترقيع أغشية المخ "الأم الجافية"، إلى جانب رد الكسور وتثبيتها باستخدام شرائح ومسامير طبية حديثة، في محاولة لإنقاذ الطفلة والحفاظ على وظائفها الحيوية.

الحالة الصحية

خرجت الطفلة من غرفة العمليات في حالة مستقرة، وتخضع حاليًا لمتابعة طبية دقيقة داخل وحدة رعاية الأطفال بالمستشفى، وسط إشراف مستمر من الفريق المعالج، للاطمئنان على تحسن حالتها واستكمال مراحل العلاج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية قويسنا مستشفى قويسنا المركزي عملية جراحية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان