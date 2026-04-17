نهاية مأساوية لشاب بعد تناول مادة سامة في بنها

كتب : أسامة علاء الدين

08:31 م 17/04/2026

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 37 عامًا، من قرية سندبيس التابعة لمركز القناطر الخيرية، على تناول قرص من مادة حفظ الغلال السامة في محاولة لإنهاء حياته.

نقله إلى المستشفى في حالة حرجة

وعلى الفور، جرى نقل الشاب إلى مستشفى بنها الجامعي في حالة حرجة، حيث حاول الفريق الطبي إسعافه وتقديم الرعاية اللازمة، إلا أن حالته كانت شديدة الخطورة.

الوفاة داخل المستشفى

لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بتسمم حاد داخل المستشفى، وتم التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

التحقيقات وملابسات الواقعة

باشرت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، كما جرى إخطارها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تنويه حول الدعم النفسي

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي من خلال عدة جهات لمساندة من يعانون من مشكلات نفسية أو أفكار انتحارية، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان على الأرقام: 08008880700 و0220816831 طوال اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية الخط الساخن 20818102 لتلقي الاستفسارات والدعم النفسي.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار من الكبائر وجريمة في حق النفس، مع ضرورة التعامل مع هذه الحالات كحالات مرضية تحتاج إلى علاج ودعم متخصص.

