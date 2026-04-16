رئيس مياه القليوبية يتفقد محطة "عرب جهينة" لمتابعة انتظام تشغيل مياه شبين القناطر

كتب : أسامة علاء الدين

04:04 م 16/04/2026
    رئيس مياه القليوبية يتفقد محطة عرب جهينة (3)
    رئيس مياه القليوبية يتفقد محطة عرب جهينة (2)

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة تفقدية بمحطة مياه عرب جهينة، المغذية لمركز ومدينة شبين القناطر بطاقة تصميمية تبلغ 172 ألف م³/يوم، وذلك لمتابعة انتظام التشغيل وكفاءة الأداء.

الالتزام بإجراءات التشغيل والصيانة الدورية

وخلال الجولة، شدد رئيس الشركة على أهمية الالتزام بإجراءات التشغيل القياسية وبرامج الصيانة الدورية، بما يضمن استمرارية الخدمة بكفاءة عالية، مع الحفاظ على استقرار الضغوط بالشبكات.

متابعة دورية لجودة المياه

وأكد استمرار المتابعة الدورية لجودة المياه من خلال سحب عينات منتظمة من المآخذ وخطوط الطرد والشبكات، وإجراء التحاليل اللازمة لضمان مطابقة المياه للمواصفات القياسية.


ووجّه بدراسة أوضاع المناطق الساخنة داخل نطاق الخدمة ووضع حلول عاجلة لتحسين الضغوط بها، إلى جانب سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

رفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك

كما تابع آليات تحسين اقتصاديات التشغيل بهدف رفع الكفاءة وتقليل تكلفة إنتاج المياه، مع ترشيد استهلاك مستلزمات التشغيل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

خطة تطوير مستمرة للمحطات والشبكات

واختتم بالتأكيد على استمرار تطوير ورفع كفاءة المحطات والشبكات وفق خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمة وضمان استدامتها للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مياه القليوبية محطة عرب جهينة شبين القناطر جودة المياه مياه الشرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قطع الكهرباء في عدد من المناطق بالمنوفية 3 ساعات
أخبار المحافظات

قطع الكهرباء في عدد من المناطق بالمنوفية 3 ساعات

كشك «رجب» يشعل الجدل في الإسماعيلية.. حريق متعمد يكشف الملابسات ورد حاسم
مصراوى TV

كشك «رجب» يشعل الجدل في الإسماعيلية.. حريق متعمد يكشف الملابسات ورد حاسم
هآرتس: بدء هدنة بين إسرائيل ولبنان في السابعة مساء
شئون عربية و دولية

هآرتس: بدء هدنة بين إسرائيل ولبنان في السابعة مساء
نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل
زووم

نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل
تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
أخبار المحافظات

تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين