أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة تفقدية بمحطة مياه عرب جهينة، المغذية لمركز ومدينة شبين القناطر بطاقة تصميمية تبلغ 172 ألف م³/يوم، وذلك لمتابعة انتظام التشغيل وكفاءة الأداء.

الالتزام بإجراءات التشغيل والصيانة الدورية

وخلال الجولة، شدد رئيس الشركة على أهمية الالتزام بإجراءات التشغيل القياسية وبرامج الصيانة الدورية، بما يضمن استمرارية الخدمة بكفاءة عالية، مع الحفاظ على استقرار الضغوط بالشبكات.

متابعة دورية لجودة المياه

وأكد استمرار المتابعة الدورية لجودة المياه من خلال سحب عينات منتظمة من المآخذ وخطوط الطرد والشبكات، وإجراء التحاليل اللازمة لضمان مطابقة المياه للمواصفات القياسية.



ووجّه بدراسة أوضاع المناطق الساخنة داخل نطاق الخدمة ووضع حلول عاجلة لتحسين الضغوط بها، إلى جانب سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

رفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك

كما تابع آليات تحسين اقتصاديات التشغيل بهدف رفع الكفاءة وتقليل تكلفة إنتاج المياه، مع ترشيد استهلاك مستلزمات التشغيل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

خطة تطوير مستمرة للمحطات والشبكات

واختتم بالتأكيد على استمرار تطوير ورفع كفاءة المحطات والشبكات وفق خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمة وضمان استدامتها للمواطنين.