أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أطلقت خلال الليل 656 طائرة مسيّرة و73 صاروخا باتجاه أوكرانيا، وذلك بعد وقت قصير على الإعلان عن سماع دوي انفجارات جديدة في كييف صباح اليوم.

كانت أنباء سابقة نقلت عن مسؤولين أوكرانيين قولهم: إن ما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 60 بجروح جراء هجمات جوية شنتها روسيا على مدن رئيسية في أوكرانيا، منها كييف ودنيبرو وخاركيف، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من تحذيرات من أن موسكو تخطط لشن هجوم كبير.

عدد قياسي من المسيرات الروسية في مايو الماضي

من ناحية ثانية، أظهر تحليل أجرته وكالة الأنباء الفرنسية، أن روسيا أطلقت عددا قياسيا من المسيرات بعيدة المدى باتّجاه أوكرانيا، خلال شهر مايو الماضي.

ويفوق هذا العدد من المسيرات الروسية، ما أُطلقته روسيا على أوكرانيا في شهر أبريل الماضي، حيث بلغت قرابة 8500 مسيرة.

ووفق بيانات سلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا 211 صاروخا في مايو الماضي، وهو الأعلى من حيث العدد شهريا، مع استخدامها صاروخ أوريشنيك الباليستي على العاصمة كييف، والقادر على حمل رؤوس نووية.

واعترضت كييف بنسبة 90 % المسيرات والصواريخ المطلقة نحوها في مايو، وفقا لسكاي نيوز.