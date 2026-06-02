أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، خدمة استبدال عداد الكهرباء بقدرة أكبر إلكترونيًا، وذلك للتيسير على المشتركين الذين ارتفعت أحمالهم الكهربائية وأصبحت القدرة الحالية للعداد غير كافية لتلبية احتياجاتهم.

وتستهدف الخدمة المواطنين الراغبين في زيادة القدرة التعاقدية للعداد بما يتناسب مع الأحمال الفعلية داخل الوحدة السكنية أو التجارية، دون الحاجة إلى التوجه لمراكز خدمة العملاء، حيث يتم تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ووفقًا للإجراءات المعلنة، يقوم المشترك بالتسجيل وإنشاء حساب على المنصة، ثم اختيار خدمة “استبدال عداد بقدرة أكبر”، وإدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول وبيانات العداد والقدرة الجديدة المطلوبة.

كما يشترط رفع صورة حديثة وواضحة للعداد، مع تقديم طلب تركيب محول خاص في الحالات التي تستدعي قدرة أكبر وفقًا للاشتراطات الفنية، على أن يتم تحديد القدرة المطلوبة بالكيلو فولت أمبير (KVA) طبقًا للأحمال المراد تشغيلها.

وأوضحت المنصة أن الخدمة متاحة فقط للمشترك أو من ينوب عنه قانونيًا، مع إمكانية متابعة حالة الطلب والاستعلام عن مستجداته من خلال رقم الطلب بعد الانتهاء من التسجيل وإرساله.

وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي تضم عشرات الخدمات الإلكترونية المخصصة لتسهيل حصول المواطنين على خدمات الكهرباء وإنجازها عن بُعد، في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.