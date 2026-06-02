أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء
كتب : ميريت نادي
أسعار الأسماك
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6-2026، مقارنة بأسعار أمس حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم:
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و82 جنيهًا.
سعر كيلو المكرونة السويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 250 و450 جنيهًا.
سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.
سعر كيلو قشر بياض: يتراوح بين 200 و300 جنيه.
سعر كيلو سمك موسى: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.
سعر كيلو البربون: يتراوح بين 170 و250 جنيهًا.
سعر كيلو البوري: يتراوح بين 140 و170 جنيهًا.
سعر كيلو السردين: يتراوح بين 30 و70 جنيهًا.
سعر كيلو الوقار: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.
سعر كيلو الدنيس: يتراوح بين 275 و475 جنيهًا.
الأسماك المجمدة:
سعر كيلو البربون المجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.
سعر كيلو الماكريل المجمد: يتراوح بين 150 و250 جنيهًا.