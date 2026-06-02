لماذا لا يتراجع الذهب محليًا مع هبوطه عالميًا؟ خبراء يجيبون

يرى خبراء اقتصاديون، أثناء حديثهم لـ"مصراوي"، أن أسعار الذهب في الأسواق المصرية تتحدد وفق ثلاثة عوامل رئيسية، وهي السعر العالمي للذهب، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى حجم العرض والطلب داخل السوق المحلية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن السعر العالمي للذهب يعد العامل الأساسي في تحديد أسعار المعدن النفيس، إلا أن تأثيره لا ينعكس دائمًا بصورة مباشرة وسريعة على السوق المحلية، بسبب وجود عوامل أخرى مؤثرة، في مقدمتها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وأوضح معطي أن تسعير الذهب في مصر يبدأ بالاستناد إلى السعر العالمي للأوقية، ثم يتم احتساب السعر المحلي وفق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما يجعل سعر الصرف أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسعار داخل السوق المصرية.

وأشار معطي إلى أن تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار في مصر، خاصة إذا صاحب ذلك ارتفاع في سعر الدولار أمام الجنيه، موضحًا أن هذا العامل كان وراء عدم انعكاس بعض الانخفاضات العالمية على السوق المحلية خلال فترات سابقة.

وأضاف معطي، أن العرض والطلب يؤثران أيضًا في حركة الأسعار، إلا أن تأثيرهما يظل أقل من تأثير سعر الصرف والسعر العالمي للذهب.

تقلبات عالمية تدفع التجار إلى التحوط

ولفت معطي إلى أن أسعار الذهب العالمية تشهد حاليًا تقلبات أكبر مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن نطاق التغيرات اليومية اتسع بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن هذه التقلبات تدفع تجار ومحال الذهب إلى التعامل بحذر عند تسعير المعدن النفيس، من خلال تطبيق ما يعرف بـ"هامش التحوط"، بهدف الحد من تأثير التغيرات الحادة وتجنب تعديل الأسعار خلال اليوم بالوتيرة نفسها التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضح معطي أن السعر العالمي للأوقية المتداول في الأسواق هو سعر العقود الآجلة، وهو سعر مضاربي يستخدم كمرجع أرشادي، ولا يمثل بالضرورة السعر الفعلي الذي تنفذ عليه جميع التعاملات المباشرة.

ارتباط السوق المحلية بالأسواق العالمية

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن الأسواق المصرية ترتبط بشكل وثيق بحركة الأسعار العالمية للذهب، نظرًا لانفتاحها على الأسواق الخارجية.

وأضاف أن العرض والطلب داخل السوق المحلية يمثلان عاملًا إضافيًا في تحديد الأسعار، حيث يؤدي ارتفاع الطلب أو تراجع المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم توازن السوق في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.72% إلى نحو 4507 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 6725 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5765 جنيهًا.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 53800 جنيهًا.