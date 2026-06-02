وكالة إيرانية: طهران لم ترسل ردها بعد على مذكرة التفاهم مع واشنطن

كتب : محمد جعفر

10:21 ص 02/06/2026

مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، الثلاثاء، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن النص النهائي لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب لا يزال قيد النقاش داخل طهران، مشيرة إلى أن الجانب الإيراني لم يرسل حتى الآن أي رد رسمي بشأن المقترح المطروح.

حذر إيراني في التعامل مع الاتفاق

وأوضح المصدر أن المداولات لا تزال مستمرة حول بنود المذكرة، مؤكداً أن طهران تتعامل مع الملف بحذر شديد في ظل استمرار النقاشات الداخلية المرتبطة بمضمون الاتفاق وآليات تنفيذه المحتملة خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر المصدر أن سجل الولايات المتحدة في ما يتعلق بالالتزام بالاتفاقات السابقة، إلى جانب حالة التشكيك القائمة بين الطرفين، دفع إيران إلى تبني نهج أكثر تشدداً في دراسة المقترح، والعمل على مراجعة مختلف التفاصيل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

تركيز على المكاسب العملية

وأضاف المصدر المقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران تسعى، استناداً إلى تجاربها السابقة، إلى ضمان تحقيق مكاسب وفوائد ملموسة من أي اتفاق محتمل، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني يركز على النتائج العملية وآليات التنفيذ أكثر من الاكتفاء بالتعهدات السياسية.

