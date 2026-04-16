شهدت منطقة جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية واقعة إنسانية مميزة، بعدما نجح طاقم هيئة الإسعاف المصرية في إجراء عملية ولادة طارئة داخل سيارة إسعاف، وإنقاذ حياة أم ومولودها في اللحظات الحرجة.

تلقت هيئة الإسعاف المصرية – فرع الإسماعيلية، بلاغًا يفيد بوجود حالة ولادة بترعة عبد ربه حمادة (فرع 2) بجوار الجمعية الزراعية. وعلى الفور، تم الدفع بسيارة الإسعاف رقم 3642 من نقطة القنطرة شرق القديمة، حيث تحركت سريعًا إلى موقع البلاغ.

الوصول رغم صعوبة الطرق

واجهت سيارة الإسعاف صعوبات أثناء الوصول إلى الحالة بسبب الطرق غير الممهدة، إلا أن الطاقم تمكن من الوصول في تمام الساعة 9:29 مساءً، ليجد أن السيدة في المراحل الأخيرة من الولادة، ما استدعى سرعة التعامل مع الموقف.

ولادة طارئة داخل سيارة الإسعاف

وخلال نقل الحالة إلى المستشفى، دخلت الأم في مرحلة ولادة متقدمة، ليقوم الطاقم الإسعافي بإجراء عملية الولادة داخل الكابينة الطبية لسيارة الإسعاف، وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، وسط حالة من الجاهزية العالية.

إجراءات طبية دقيقة

اتخذ الطاقم عدة إجراءات طبية لضمان سلامة المولود والأم، حيث تم إتمام عملية التوليد بنجاح، وتجفيف الطفل وتدفئته فور خروجه، إلى جانب تأمين مجرى التنفس والتأكد من استقرار علاماته الحيوية، مع تقديم الرعاية الكاملة للأم والسيطرة على حالتها الصحية.

وصول آمن إلى المستشفى

تم نقل الأم والمولود إلى مستشفى القنطرة شرق، وتسليمهما لقسم الاستقبال والطوارئ، حيث تبين أن حالتهما الصحية مستقرة وجيدة، دون حدوث أي مضاعفات.

كفاءة الطاقم الإسعافي

تعكس هذه الواقعة كفاءة طواقم الإسعاف في التعامل مع الحالات الطارئة، والالتزام الكامل بقواعد مكافحة العدوى والتدخل السريع، بما يضمن الحفاظ على حياة المواطنين في مختلف الظروف.

وضم الطاقم كلًا من مقدم الخدمة الإسعافية ميلاد كرم ميخائيل، وفني القيادة سيد عباس عبد الحليم.