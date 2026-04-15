توجه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حريق اندلع داخل محل بويات بقرية كوم الرمل التابعة لمركز إهناسيا، وذلك للاطمئنان على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بشكل فوري.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفى

ووجّه وكيل وزارة الصحة بنقل جميع المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، مع رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفى، وتوفير كافة الإمكانيات الطبية والأطقم اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، مؤكدا أن الهدف هو ضمان تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى، وسرعة التعامل مع أي تطورات قد تطرأ على الحالة الصحية للمصابين.

الدفع بفرق طبية متخصصة

وأوضح الدكتور هاني جميعة أنه فور إبلاغه من بالحادث، توجه على الفور لمتابعة الموقف ميدانيًا، لافتا إلى الدفع بكافة الفرق الطبية اللازمة، والتأكد من جاهزية الأقسام المختلفة داخل المستشفى لاستقبال الحالات، وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة وتقديم العلاج وفق أعلى المعايير الطبية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع الحالات خضعت للفحص والرعاية اللازمة، حتى خروجهم جميعًا بحالة مستقرة وبسلام.

إشادة بالأطقم الطبية بمستشفى إهناسيا

ووجّه وكيل وزارة الصحة ببني سويف الشكر والتقدير لإدارة مستشفى إهناسيا التخصصي، ولكافة الأطقم الطبية من أطباء وتمريض، على سرعة الاستجابة والتعامل المهني مع الحادث، مؤكدا أن هذا الأداء يعكس كفاءة وجاهزية المنظومة الصحية بمحافظة بني سويف في التعامل مع الطوارئ والأزمات بكفاءة عالية.



إصابة 11 شخصًا فى حريق محل بويات ببني سويف

