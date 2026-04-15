شهدت قرية كوم الرمل التابعة للوحدة المحلية لقرية العواونة بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، نشوب حريق داخل محل بويات، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بحالات اختناق وإصابات متفرقة، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

تفاصيل الحريق

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل محل بويات بقرية كوم الرمل، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني ومحاصرة ألسنة اللهب لمنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

بيانات المصابين

وأسفر الحريق عن إصابة 11 شخصًا، وجاءت حالاتهم كالتالي: "ع. ج. ر." (18 عامًا): جرح قطعي بالرأس، "م. س. ف." (22 عامًا): جرح بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات، "م. ع. م." (16 عامًا)، "و. ح. ع." (40 عامًا)، "ع. م. ع." (18 عامًا)، "ح. ج. إ." (48 عامًا)، "ط ع. ع." (22 عامًا)، "محمود ع. م." (22 عامًا)، "أحمد م. ب." (16 عامًا)، "سيد ك. أ." (54 عامًا): وجميعهم مصابين باختناق ونقص نسبة أكسجين، "ن. ج. م." (45 عامًا): مصاب بحروق في اليدين

جهود الحماية المدنية

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، مع استمرار أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى اهناسيا التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.