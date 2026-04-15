ضبط 2315 كيلو أسماك لوت وسلطان غير صالحة للاستهلاك بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

08:42 م 15/04/2026
    الحملة تفحص الاسماك
    خلاص فحص الاسماك
    فحص الاسماك

تمكنت حملة مشتركة في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط كميات كبيرة من أسماك لوت، وسلطان يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بمركز مطوبس.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، للحفاظ على صحة المواطنين وبالاشتراك مع التنمية الصناعية بكفر الشيخ، مديرية التموين بكفر الشيخ، والحماية المدنية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، ومجلس مدينة مطوبس، تحت إشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام المجازر والصحة العامة، والدكتور صبحي عمار، مدير إدارة المجازر.

ووفق تكليفات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة و إستصلاح الأراضي، وتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، والمهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد الصفتي، رئيس فرع التنمية الصناعية بكفر الشيخ.

كانت حملة مشكلة برئاسة المهندسة سماح الشعراوي، بهيئة التنمية الصناعية، وضمت الدكتورة هايدي حسني، وسارة عوض، طبيبتين بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، والدكتور هنداوي حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجاز بمطوبس، وإيمان النحراوي، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، وسعد محفوظ، مدير إدارة تموين مطوبس، والدكتورة أمل سعيد شحاتة، عضو هيئة سلامة الغذاء، والحماية المدنية.

وبالمرور على المدينة الصناعية بمطوبس جرى ضبط عدد 77 بوكسة بها أسماك لوت زنة البوكسة الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالي ميزان 1925 كيلو أسماك لوت، وعدد 13 بوكسة بها أسماك سلطان زنة البوكسة الواحدة عدد 30 كيلو جرام بإجمالي وزن عدد 390 كيلو أسماك سلطان بإجمالي 2 طن و315 كيلو أسماك لوت، واسماك سلطان يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

