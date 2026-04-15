محافظ القليوبية إقامة مطاعم ومراكب عائمة على ممشى النيل ببنها

كتب : أسامة علاء الدين

08:36 م 15/04/2026

المهندس حسام عبد الفتاح خلال الإجتماع

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا اليوم لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع استغلال ممشى النيل بمدينة بنها، استكمالًا للرؤية الاستثمارية لإقامة مطاعم ومراكب نيلية عائمة بالتعاون مع الشركات المتخصصة، بما يسهم في خلق متنفس حضاري جديد يليق بالمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور حازم إبراهيم محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور محمد عبد العزيز عياد مدير المكتب الفني، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة.

مراجعة الشروط والتصميمات

وتناول الاجتماع استعراض الشروط التعاقدية بين المحافظة والشركة المنفذة، مع التأكيد على ضرورة توافق التصميمات المقترحة مع الطابع الحضاري والجمالي للمدينة، والحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الموارد المائية والري، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات البيئية والقانونية والحفاظ على مجرى نهر النيل.

مشروع تنموي وسياحي ببنها

وشدد المحافظ على التزام المحافظة بالمضي قدمًا في تنفيذ المشروع باعتباره أحد المشروعات الحيوية التي تمثل إضافة نوعية لقطاع السياحة الداخلية بمدينة بنها، موضحًا أنه يستهدف توفير فرص عمل للشباب وتعزيز عوامل الجذب السياحي.

رؤية حديثة للحفاظ على النيل

وأشار المحافظ إلى أن الرؤية الحالية للمشروع تعتمد على تنفيذ منشآت خفيفة وعصرية بنظام الفك والتركيب، كبديل للمنشآت الخرسانية التقليدية، بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على الهوية البيئية والطبيعية لنهر النيل.

