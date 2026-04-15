فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة ببنها 4 ساعات

كتب : أسامة علاء الدين

02:30 م 15/04/2026

أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية، بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن فصل التيار الكهربائي يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2026، في إطار أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

مدة الانقطاع ومواعيده

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا من نفس اليوم، على أن تعود الخدمة تدريجيًا فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة داخل بنها

وأكدت الشركة أن فصل التيار سيشمل عددًا من المناطق بمدينة بنها، من بينها: بطا، كفر الجزار، كفر السرايا، أتريب، عزبة المربع، عزبة البرنس، منطقة الفلل، طريق كفر سعد، منطقة كوبري الفحصي وأبراج الزهور، ومنطقة كليتي التجارة والعلوم.

امتداد الانقطاع لوسط المدينة

كما يمتد الانقطاع ليشمل وسط المدينة، وخاصة شوارع صلاح الدين، سعد زغلول، الهراس، عطا، مجلس المدينة، مصطفى كامل، ومنطقة الضاغة وشارع علي أبي طالب، إضافة إلى شارع الشبان المسلمين ومحيط شرق وغرب الاستاد وخلف مسجد إبراهيم مرسي.

مناطق إضافية متأثرة

وتشمل المناطق المتأثرة أيضًا شارع الخدمة الاجتماعية بمنطقة تقسيم ندا، وشارع المنتزه والأمل وخلف مستشفى الكويتي، فضلًا عن مساكن قصر الثقافة ومساكن الموالح.

هدف أعمال الصيانة

وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الصيانة الدورية الهادفة إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، داعية الأهالي إلى اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع.

