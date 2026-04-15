انطلاق موسم توريد القمح بالإسكندرية.. و4 لجان لاستلام المحصول (صور)

كتب : محمد البدري

01:39 م 15/04/2026
    صوامع القمح بالإسكندرية- موسم التوريد ٢_2
    صوامع القمح بالإسكندرية- موسم التوريد_1

انطلقت في محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فعاليات موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2026، والذي يستمر لمدة 4 أشهر لينتهي في منتصف أغسطس المقبل، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التموين والتجارة الداخلية لضمان نجاح موسم حصاد "الذهب الأصفر".

وأكد المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، جاهزية فرق العمل وكافة أماكن التخزين من صوامع وبناكر، والتي تم اختيارها بدقة لاستقبال المحصول، تنفيذًا للقرار الوزاري المنظم لهذا الشأن، وبما يضمن الحفاظ على جودة القمح المحلي الذي يمثل بشائر الخير للاقتصاد المصري.

وكشف بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عن أسعار شراء القمح من المزارعين لهذا العام؛ حيث تحدد سعر الأردب (زنة 150 كجم) بـ 2500 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2400 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، مع الالتزام التام بصرف كافة المستحقات المالية للموردين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

وأوضح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أن المديرية شكلت 4 لجان متخصصة لاستلام المحصول، تضم في عضويتها ممثلين عن مديريتي التموين والزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، والجمعية القبانية، وأمين العهدة للجهة المسوقة، لضمان مطابقة المحصول للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأشار إلى أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية لمتابعة عمليات التوريد أولًا بأول، وتذليل أي معوقات تواجه المزارعين بشكل فوري، لضمان انسيابية العمل في كافة المواقع التخزينية بالمحافظة.

