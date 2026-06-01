أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، بالطفرة الملموسة التي سجلتها الدولة المصرية في كبح جماح النمو السكاني خلال الفترات الماضية، لافتةً إلى أن الخطط الوطنية نجحت في إحداث تراجع تدريجي ومستقر في معدلات الخصوبة والإنجاب لدى السيدات.

تسلسل زمني لتراجع معدلات الإنجاب

قالت "الألفي" في حوار تلفزيوني عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع على شاشة قناة الحياة، إن البيانات الرقمية تظهر انخفاضًا كبيرًا في معدل الإنجاب الكلي؛ إذ تراجع من 5.3 طفل لكل امرأة في عام 1980، ليصل إلى 3 أطفال بحلول عام 2014، واستمر المنحنى المباشر في الهبوط حتى سجل 2.3 طفل لكل سيدة في عام 2025، وهو ما يبرهن على فاعلية الحملات الحكومية وبرامج التوعية المستمرة.

وأوضحت نائب وزير الصحة، أن الرؤية المستقبلية للدولة ترتكز على خفض هذا المعدل ليتوقف عند 2.1 طفل لكل سيدة، مؤكدة أن الوصول إلى هذا الرقم تحديداً يضمن تحقيق معادلة التوازن بين الزيادة البشرية والموارد الاقتصادية المتاحة، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة للأمام.

التفاوت بين الحضر والريف واستمرار الدعم

ذكرت "الألفي" أن المؤشرات الإيجابية تكشف عن اقتراب عدة مناطق حضرية من ملامسة المستهدف السكاني بفضل تنامي الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة، في حين لا تزال المجتمعات الريفية في بعض المحافظات تشهد معدلات إنجاب تتخطى المتوسط المطلوب، مما يستدعي تكثيف الجهود هناك.

وتابعت الدكتورة عبلة الألفي، تصريحاتها بالتأكيد على أن وزارة الصحة والسكان ماضية في إطلاق المبادرات التوعوية وتوسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية بكافة ربوع الجمهورية، مشددة على أن ضبط الملف السكاني يعد ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الدولة لتوفير حياة كريمة وجودة خدمات تليق بالمواطن المصري، وضمان حقوق الأجيال القادمة في ثمار التنمية الاقتصادية.

