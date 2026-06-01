"الوطنية للإعلام": إشادات واسعة ببرنامج "من ماسبيرو" في أول أيام عرضه

كتب : أحمد العش

11:04 م 01/06/2026 تعديل في 11:06 م

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أن برنامج التوك شو الجديد "من ماسبيرو" حظي بإشادات واسعة من شخصيات عامة وإعلاميين ومثقفين، عقب انطلاق أولى حلقاته أمس الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الإعلاميين.

وأوضحت "الهيئة" أنه أشاد كل من وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي ووزير الدولة للإعلام السابق أسامة هيكل بالانطلاقة التي حققها البرنامج، مؤكدين أهمية عودة البرامج الحوارية من داخل مبنى ماسبيرو بما يعزز دور الإعلام الوطني.

وأضافت: كما لاقى البرنامج إشادة من عدد كبير من المثقفين والإعلاميين والفنانين والمبدعين، الذين أثنوا على محتواه وشكله الإخراجي، في أول أيام عرضه على شاشة التلفزيون المصري.

وأشارت "الوطنية للإعلام" إلى أن البرنامج واصل على صعيد التفاعل الجماهيري، تحقيق حضور لافت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر، اليوم الإثنين، قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) في كل من مصر والسعودية.

موعد عرض برنامج من ماسبيرو

يُذكر أن برنامج "من ماسبيرو" يُعرض يوميًا من السبت إلى الخميس في تمام الساعة 10 مساءً على القناة الأولى والفضائية المصرية، فيما تُعاد الحلقة في الـ 12 ظهرًا.

ويشارك في تقديم البرنامج الإعلاميون: رامي رضوان ومريم أمين وأحمد سمير وجومانه ماهر، بينما يتولى الكاتب الصحفي محمود التميمي مهمة الإشراف العام على البرنامج.

