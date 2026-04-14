نظمت الوحدات المحلية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اصطفاف شامل للمعدات والمركبات، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروع "صقر 165".

المحافظ يشهد الاصطفاف

وشهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، فعاليات الاصطفاف بكافة المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ، للتأكد من جاهزية كافة المركبات والمعدات ورفع كفاءة الاستعداد على مستوى جميع المدن، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، والمستشار العسكري بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المدن والجهات المعنية.

رفع مستوى الجاهزية

وقال المحافظ إنه جاري إعداد الاصطفاف في إطار الحرص على تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمختلف المواقف الطارئة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة للمواطنين.

المحافظ يشيد بالاصطفاف

وفي ختام الفعالية، وجه محافظ جنوب سيناء الشكر لكافة القائمين على التنفيذ، مشيدًا بالمظهر المشرف الذي ظهرت به المعدات والمركبات بجميع مدن المحافظة، وما عكسته من جاهزية وانضباط وكفاءة عالية.

استمرار رفع كفاءة المعدات

وأكد على ضرورة استمرار رفع كفاءة المعدات، والاهتمام بأعمال الصيانة الدورية، والحفاظ على أعلى درجات الاستعداد للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين.