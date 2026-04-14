هل يكرر ملحمة 2019؟.. محمد صلاح على أعتاب آخر ظهور أوروبي مع ليفربول

يمكن أن يخوض الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مباراته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

يرحل محمد صلاح عن ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، وذلك قبل موسم من انتهاء تعاقده مع الريدز، بعد 9 سنوات أًصبح خلالها أسطورة من أساطير الريدز.

هل يودع محمد صلاح دوري أبطال أوروبا؟

سلطت صحيفة "آس" الإسبانية، الضوء على ظهور محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان، مساء اليوم، وأشار إلى أن صلاح لا يريد أن يودع دوري أبطال أوروبا

وقد يخوض صلاح، الذي سيغادر أنفيلد في نهاية الموسم، مباراته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، إلا إذا حقق ليفربول معجزة وقلب تأخره بهدفين نظيفين أمام باريس سان جيرمان.

وبخلاف الجوائز الفردية التي حققها صلاح، فساهم المصري في فوز ليفربول بكأسين للرابطة، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وقد يخوض النجم المصري دقائقه الأخيرة في دوري الأبطال بعد قليل.

وخسر ليفربول من باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب، بثنائية نظيفة، ويحتاج الريدز لاستعادة ذكرياته في 2019 لقلب النتيجة.

ففي عام 2019، قلب ليفربول تأخره بثلاثة أهداف نظيفة أمام برشلونة وفاز برباعية نظيفة في نصف النهائي، قبل أن يتوج بطلا لدوري الأبطال.

وغاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول وبرشلونة التاريخية، بسبب الإصابة، إلا أنه أمامه فرصة لريمونتادا جديدة قبل وداعه للريدز.

