كلنا عندك.. مبادرة جديدة من محافظ المنوفية للقاء المواطنين في الوحدات المحلية

وقع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بروتوكول تعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، برئاسة الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة، لتفعيل حق استغلال حقوق الملكية الفكرية لتنفيذ مشروع الهوية البصرية للمحافظة، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، الرامية إلى إبراز المقومات الحضارية والسياحية لمختلف المحافظات المصرية .

وأشار محافظ أسوان إلى أن البروتوكول يستهدف إعادة صياغة الهوية البصرية لزهرة الجنوب بصورة متكاملة تواكباً مع رؤية أسوان 2040 بما يعكس طابعها الفريد المستوحى من طبيعتها الخلابة وتاريخها العريق، حيث سيتم تنفيذ مشروعات التطوير الحضرى وتطبيق التصميمات الحديثة والشعار الموحد على المعالم والمقاصد السياحية ومحطة القطار وبعض المنشآت الأخرى بما يسهم فى إضفاء طابع جمالي وحضاري متناسق على المدن الرئيسية التى تتمتع بمقومات جذب سياحي .

وأوضح المحافظ أنه يتم الإستفادة من الخبرات العلمية والتقنية المتقدمة التي تمتلكها الجامعة الألمانية بالقاهرة باعتبارها بيت خبرة متخصص، لتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في مجالات التسويق السياحى والتخطيط العمراني بما يدعم جهود المحافظة فى جذب الاستثمارات السياحية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمى والدولى .

وأكد المهندس عمرو لاشين، أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية فى مسار تطوير المحافظة ، ويعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة ، وتحويل أسوان إلى نموذج حضارى متكامل يجسد مكانتها كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، ويعزز من تواجدها على الخريطة السياحية العالمية .



وأشاد محافظ أسوان بالدور الرائد والمتميز الذي تقوم به الجامعة الألمانية بالقاهرة باعتبارها إحدى الكيانات الأكاديمية المتخصصة التى تمتلك خبرات علمية وتطبيقية متقدمة في مجالات التخطيط والتطوير العمراني والتصميم، وأن هذا التعاون يعكس تكاملاً حقيقياً بين المؤسسات التنفيذية والجهات العلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لفريق العمل بالجامعة على ما يبذلونه من جهود مخلصة ورؤية مبتكرة تسهم في إخراج مشروع الهوية البصرية لأسوان بصورة حضارية تليق بمكانة المحافظة وتاريخها العريق.