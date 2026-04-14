نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وحي المنتزه ثان، حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق والمنشآت التجارية، وذلك ضمن خطة المحافظة لتشديد الرقابة على الأنشطة الغذائية والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات للمواطنين.

ضبط دواجن فاسدة

وتمكنت الحملة من رصد مكان مخصص لتعبئة وتجهيز أجزاء وهياكل الدواجن، وبالفحص الفني تبين وجود كميات كبيرة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

وكشفت المعاينة انبعاث روائح كريهة منها تؤكد فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على 175 جوالًا بإجمالي وزن 5 أطنان و75 كجم من الدواجن الفاسدة قبل ترويجها بالأسواق.

تحرير 34 محضرًا تموينيًا

وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت 10 محاضر نقص وزن للخبز المدعم، و4 محاضر عدم نظافة، و4 محاضر لعدم وجود لوحات بيانات، بالإضافة إلى تحرير 11 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومجموعة من المحاضر للعاملين لعدم حمل شهادات صحية سارية تضمن سلامة تداول الغذاء.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، على استمرار التحركات الميدانية والحملات الرقابية بشكل يومي بكافة الأحياء، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المخالفين، مع تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة ممارسات الغش التجاري بكافة صورها للحفاظ على الصحة العامة.