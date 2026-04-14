أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اعتماد الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان الحيز العمراني الجديد لعدد 8 قرى بمراكز (أجا وميت غمر والمنزلة ) ، وذلك ضمن خطة الدولة لتحديث الأحوزة العمرانية بجميع قرى محافظات الجمهورية.

وقامت المهندسة مها صبري مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بعرض خرائط القرى التي تم اعتمادها على محافظ الدقهلية، وتشمل ( قري بقطارس، وجلموه، وطنامل الغربي، وكفر المندرة بمركز أجا - وقرى الحاكمية، ودنديط، وسنفا بمركز ميت غمر - وقرية القطشة بمركز المنزلة ) .

وأكد اللواء طارق مرزوق أن الدولة تعمل بصورة مستمرة على تلبية مطالب المواطنين ودعم التوسع العمراني المنظم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وفتح المجال أمام المواطنين للاستفادة من التحديثات الجديدة في الأحوزة العمرانية.

وأوضح المحافظ أن العمل جاري للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لجميع قرى المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا عن القرى التي يتم اعتماد أحوزتها الجديدة فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.

ووجه اللواء طارق مرزوق، مدير عام التخطيط العمراني بسرعة الانتهاء من تطبيق الأحوزة الجديدة على أرض الواقع، بما يمكن المواطنين من استخراج تراخيص البناء وفق الضوابط والقواعد المنظمة، ويسهم في تحقيق الانضباط العمراني وتيسير الإجراءات على المواطنين.

كما أكد " محافظ الدقهلية " أن المحافظة تتابع هذا الملف بشكل مستمر، في إطار خطة الدولة لتحديث الأحوزة العمرانية وتحقيق التنمية العمرانية المنظمة داخل القرى.

ومن جانبها، أوضحت مدير عام التخطيط العمراني، أن إجمالي عدد القرى التي اعتمد تحديث الحيز العمراني بها على مستوى المحافظة بلغت( 134 ) قرية بعدد من المراكز وهما كالآتي: ( 27 قرية بمركز بلقاس - 37 قرية بمركز اجا - 43 قرية بمركز ميت غمر - 24 قرية بمركز المنزلة - 3 قرى بمركز المطرية ) .