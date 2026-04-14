افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، المهرجان الكشفي الرابع والعشرين لجوالة الجامعة بمجمع الكليات، والذي نظمه الاتحاد العام لطلاب الجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ مصطفى عبد الحميد رئيس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

أهمية الأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، في كلمته، أهمية إقامة الأنشطة الطلابية والفعاليات المختلفة التي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء لدى الشباب تجاه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المهرجانات الكشفية تسهم في تنمية الاستقلالية لدى الطلاب، ورفع ثقتهم بأنفسهم، وبناء شخصياتهم، وتعريفهم بقيمة العمل التطوعي.

وأعرب الجيزاوي عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، متطلعًا إلى تنظيم المزيد من الفعاليات الكشفية داخل الحرم الجامعي، كما أشاد بالمشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أهمية الحفاظ عليها من أجل دعم الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة.

مشاركة الطلاب واستمرار الفعاليات

من جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن المهرجان يشارك فيه طلاب كليات الجامعة، ويستمر حتى 19 من الشهر الجاري، مؤكدة دوره في ترسيخ القيم الإيجابية مثل الانضباط والعمل الجاد، وموجهة الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب على حسن التنظيم.

شعار المهرجان

وأشار الدكتور خالد عيسوي إلى أن المهرجان هذا العام يُقام تحت شعار “اترك أثر”، بهدف تشجيع الطلاب على الإسهام الإيجابي داخل مجتمعهم، وترسيخ مفهوم الخدمة العامة وتطبيق مبادئ الحركة الكشفية من خلال العمل الجاد.