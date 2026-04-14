كلنا عندك.. مبادرة جديدة من محافظ المنوفية للقاء المواطنين في الوحدات المحلية

تسبب انهيار سور الطابق الأخير لعقار آيل للسقوط بمدينة دمنهور في تحطم سيارة تصادف توقفها أسفل العقار، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث بجوار مسجد الطودي بوسط مدينة دمنهور، وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من أربعة طوابق وغير مأهول بالسكان.

تحرك الأجهزة المعنية

انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة الكوارث والأزمات بمحافظة البحيرة إلى موقع الحادث، كما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وجرى فرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع مرور المواطنين حرصًا على سلامتهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.