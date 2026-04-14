بالصور.. انهيار جزئي بعقار يتسبب في تحطم سيارة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

06:07 م 14/04/2026
    انهيار جزئي بعقار بالبحيره
    انهيار جزئي بعقار يتسبب في تحطم سياره بدمنهور
    تحطم سياره إثر انهيار جزئي بعقار
    انهيار جزئي بعقار بدمنهور

تسبب انهيار سور الطابق الأخير لعقار آيل للسقوط بمدينة دمنهور في تحطم سيارة تصادف توقفها أسفل العقار، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث بجوار مسجد الطودي بوسط مدينة دمنهور، وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من أربعة طوابق وغير مأهول بالسكان.

تحرك الأجهزة المعنية

انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة الكوارث والأزمات بمحافظة البحيرة إلى موقع الحادث، كما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وجرى فرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع مرور المواطنين حرصًا على سلامتهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

انهيار عقار انهيار سور عقار عقار آيل للسقوط دمنهور البحيرة

