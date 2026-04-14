بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

08:02 م 14/04/2026

نجحت قوات الإنقاذ النهري، مساء اليوم الثلاثاء، في انتشال جثمان الشاب عبدالفتاح دندوح، لاعب كرة القدم بمركز بركة السبع محافظة المنوفية، بعد غرقه خلال احتفالات شم النسيم، عقب جهود بحث استمرت لساعات.

تفاصيل الواقعة

غرق الشاب أثناء نزوله المياه بفرع النيل بجوار معدية أبو رخاوي، حيث جرفه التيار رغم محاولات إنقاذه من قبل الأهالي، الذين حاولوا مساعدته بإلقاء حبل له، إلا أنه اختفى أسفل المياه.

دفعت الجهات المختصة بفرق من الإنقاذ النهري، التي كثفت أعمال البحث في موقع الغرق، حتى جرى العثور على الجثمان وانتشاله، وسط تواجد الأهالي.

جرى نقل الجثمان تمهيدًا لتسليمه إلى أسرته، واستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا للدفن بمسقط رأسه بقرية كفر الجلابطة التابعة لمركز الشهداء.

