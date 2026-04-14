اعتمد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء، الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (دور مايو) والدور الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية العامة والمهنية بجميع المراحل التعليمية.

مواعيد الامتحانات

تبدأ امتحانات الدور الأول من 16 مايو وتستمر حتى 11 يونيو 2026، بينما تنطلق امتحانات الدور الثاني في الفترة من 25 يوليو حتى 6 أغسطس.

تفاصيل المراحل

أوضح هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات المرحلة الابتدائية تمتد من 16 إلى 20 مايو، بينما تُعقد امتحانات المرحلة الإعدادية خلال الفترة من 16 مايو حتى 11 يونيو، فيما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحاناتهم من 16 إلى 21 مايو.

شدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد داخل المدارس والإدارات التعليمية، مع تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم خلال فترة الامتحانات.