محافظ المنوفية يعتمد جدول نهاية العام لجميع المراحل

كتب : أحمد الباهي

08:25 م 14/04/2026

محافظ المنوفية اللواء عمرو الغريب

اعتمد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء، الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (دور مايو) والدور الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية العامة والمهنية بجميع المراحل التعليمية.

تبدأ امتحانات الدور الأول من 16 مايو وتستمر حتى 11 يونيو 2026، بينما تنطلق امتحانات الدور الثاني في الفترة من 25 يوليو حتى 6 أغسطس.

أوضح هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات المرحلة الابتدائية تمتد من 16 إلى 20 مايو، بينما تُعقد امتحانات المرحلة الإعدادية خلال الفترة من 16 مايو حتى 11 يونيو، فيما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحاناتهم من 16 إلى 21 مايو.

شدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد داخل المدارس والإدارات التعليمية، مع تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم خلال فترة الامتحانات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

