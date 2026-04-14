اعتقال صحفي في الكويت بعد نشره فيديو لتحطم مقاتلة أمريكية

اعتقلت السلطات الكويتية الصحفي أحمد شهاب الدين، المعروف بعمله السابق في مؤسسات إعلامية مثل فايس وهاف بوست والجزيرة وغيرها، وذلك بعد ستة أسابيع من نشره مقطع فيديو يُظهر تحطم طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية غرب مدينة الكويت.

وأعلن أصدقاء شهاب الدين وحلفاؤه عن قضيته علنًا يوم الثلاثاء، على أمل أن يسهم تسليط الضوء الإعلامي في الإفراج عنه.

نشر معلومات كاذبة

وقالت لجنة حماية الصحفيين إنه "من المفهوم أن السلطات وجهت إليه تهمًا بنشر معلومات كاذبة، والإضرار بالأمن القومي، وإساءة استخدام هاتفه المحمول — وهي اتهامات فضفاضة وواسعة تُستخدم بشكل متكرر لإسكات الصحفيين المستقلين".

ومنذ اندلاع الحرب مع إيران، شددت الكويت ودول خليجية أخرى القيود على الأفراد الذين ينشرون مقاطع فيديو تتعلق بضربات صاروخية إيرانية وموضوعات حساسة أخرى.

وذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان، في تقرير صدر مطلع أبريل، أن الحرب "تُستخدم كذريعة لقمع حرية التعبير، ومصادرة الحريات العامة للمواطنين، واستهداف الصحفيين والمدونين والنشطاء على الإنترنت الذين يعبرون عن آراء لا تتماشى مع سياسات الحكومات".

وأضاف المركز أن هؤلاء الأفراد "يتعرضون للاحتجاز والاعتقال التعسفي، ومحاكمات غير عادلة بناءً على تهم ملفقة باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية".

وكان شهاب الدين، الذي يحمل الجنسيتين الكويتية والأمريكية، يزور عائلته في الكويت مطلع مارس، عندما تم احتجازه وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.